Ciúme motivou incêndio criminoso que matou criança, em Novo Aripuanã

O incêndio criminoso que matou uma criança de dois anos na segunda-feira (6), em Novo Aripuanã, a 227 km de Manaus, foi motivado por ciúme, segundo a Polícia Civil. Lucinete Gama, presa suspeita do crime, colocou fogo em uma casa para tentar matar uma mulher, de quem era rival. As duas mantinham um relacionamento com o mesmo homem, de acordo com as investigações policiais.

Segundo o delegado Mariolino Brito, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), as investigações apontam para uma tentativa de homicídio. Um triângulo amoroso formado por Lucinete e outras duas pessoas teria motivado o crime.

“O que eu tenho apurado é que a Lucinete era amante de um homem e que a outra mulher também era amante dele. Por ciúmes, ela foi botar fogo na casa. Ela queria matar a moça. O motivo dessa coisa foi ciúmes, porque esse homem era amante das duas”, contou ao G1.

O delegado contou que, no dia do incêndio, uma garrafa de gasolina foi lançada em cima do fogão da casa, ocasionando as chamas. A mulher que seria o alvo do crime não estava na residência, segundo Brito.

O diretor da DPI informou ainda que começou a ouvir testemunhas nesta quarta-feira (8). A rival da suspeita e o homem com quem as duas tinham um relacionamento amoroso devem ser ouvidos em depoimento.

Crime

Um incêndio ocorrido na segunda-feira (6) deixou uma criança de dois anos morta no município de Novo Aripuanã, no Sul do Amazonas. De acordo com informações repassadas pela polícia, uma mulher de 30 anos foi detida suspeita de atear fogo na residência.

Marlon Buzaglo, de cinco anos, está fora de perigo

e deve receber atendimento psicológico, segundo

o avô (Foto: Arquivo Pessoal)

Segundo testemunhas, a mulher invadiu e ateou fogo em uma parte da casa onde estavam sete pessoas, entre elas, três crianças. As vítimas tiveram diversas queimaduras pelo corpo.

A criança de dois anos chegou a ser transferida para Manaus, mas não resistiu e morreu no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em consequência das queimaduras.

Ana Vitória Castro Couto, de nove meses segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste, em estado gravíssimo. Uma outra criança de cinco anos também segue internada. Segundo familiares, Marlon Buzaglo Campos teve queimaduras pelo corpo, mas está fora de perigo.

Revolta

Durante a tarde de terça-feira (7), centenas de moradores da cidade invadiram a sede da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e colocaram fogo em partes do prédio. O objetivo era atingir a suspeita, que estava presa em uma cela da unidade.

Na ocasião, populares retiraram a mulher na cela e a agrediram. A suspeita foi apedrejada, espancada e jogada contra labaredas de fogo. No fim a noite ela foi transferida para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto com quadro grave de traumatismo craniano.

Nesta quarta-feira (8), o delegado Ivo Martins, adjunto da Polícia Civil, identificou quatro pessoas suspeitas das agressões e do incêndio na delegacia. Eles devem responder por depredação de patrimônio público e tentativa de homicídio.

Do G1 AM