CIDADÃO DE MANACAPURU David Almeida anuncia investimentos no município

Manacapuru vai ter investimento de R$ 21 milhões na recuperação do sistema viário, reforma do Hospital Geral Lázaro Reis e ganhar ambulância e um equipamento de tomógrafo. O anúncio foi feito pelo governador David Almeida, nesta quarta-feira (18), durante a solenidade em que recebeu o título de “Cidadão Manacapuruense”, no plenário da Câmara Municipal Cristóvão Nunes que entregou o título.

Proposta pelos vereadores Robson Nogueira e Natan Nogueira, a outorga foi aprovada por unanimidade pelos 15 vereadores do município.

“Sem dúvida é uma grande honra. E eu sou um eterno devedor de Manacapuru, quero poder trabalhar para trazer desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida da população dessa cidade que me acolheu e me tornou o mais novo filho de Manacapuru”, afirmou o governador.

A melhoria das vias junto com ramais é uma forma de contribuir na geração de receita e renda com o escoamento mais rápido e consequentemente aumento da produção, avalia David Almeida. “Esse dinheiro precisa ser investido na economia dos municípios para que possa circular e aumentar a arrecadação. Então, a lógica é que precisamos movimentar o dinheiro para gerar emprego e renda para a população”, enfatizou.

O Governo do Estado investe cerca de R$ 175 milhões no interior em obras que estão sendo executadas, em licitação ou aguardando ordem de serviços. A recuperação da malha viária para movimentar a produção rural agrícola também vai alcançar os dois maiores municípios do amazonas, Itacoatiara com R$ 20 milhões e Parintins R$ 18,3 milhões.

O governo para garantir o escoamento e ampliar a produção de frutas e peixes vai revitalizar cerca de 30 ramais e vicinais em 16 municípios. O asfaltamento de ramais como “ZF9” em Rio Preto da Eva, e mais recentemente o “Arapapá’ em Manacapuru, são exemplos de onde os recursos estão sendo aplicados. Juntos, os dois municípios são os maiores produtores de pescado do Estado.

“Essas obras garantem que os produtores rurais tenham condições de escoar seus itens com mais facilidade para os grandes centros comerciais, gerando renda para as comunidades essencialmente agrícolas”, afirmou David Almeida.