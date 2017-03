Chico Pernambuco, prefeito de Candeias do Jamarí, foi assassinado chegando em sua residencia

O prefeito de Candeias do Jamari, Francisco Vicente de Souza, conhecido popularmente como Chico Pernambuco foi assassinado na noite de hoje (18) quando chegava em residência na Rua Goncalves Dias, bairro União em Candeias do Jamari.

Segundo informações o mesmo foi atingido por 3 tiros de arma de fogo por dois elementos que estavam em uma moto e que se encontravam nas proximidades da casa do prefeito, que ao se aproximaram do veículo de Chico Pernambuco quando o mesmo estacionou, efetuaram vários disparos. As informações também dão conta de que havia uma mulher em companhia de Chico Pernambuco e que também foi atingida por disparos, sendo que a mesma foi conduzida ao Hospital Joao Paulo II em Porto Velho.

A Polícia confirmou com base em depoimento de testemunhas, que havia pelo menos quatro criminosos (em duas motos), aguardando o prefeito chegar em casa, na Rua Gonçalves Dias, no bairro União. Dois desceram e começaram a atirar, atingindo o prefeito e uma mulher que o acompanhava.

Nada foi levado e cápsulas de pistolas foram encontradas. Uma moto foi encontrada queimada na região

Após cometerem o ato criminoso, os assassinos evadiram do local em duas motos.

A Policia Militar e a Policia Civil, fazem diligencias no intuito de localizar os criminosos.