Chico Doido diz que distribui dinheiro aos vereadores de Iranduba

Os R$ 15 mil de salários recebidos pelo prefeito Francisco Gomes da Silva (Chico Doido do DEM), é rateado integralmente entre os 13 vereadores da Câmara Municipal de Iranduba a título de colaboração do executivo com o legislativo.

Isso foi o que afirmou o prefeito Chico Doido em uma entrevista à Rádio Difusora, na semana passada. O prefeito diz que abriu mão do seu salário para agradar os vereadores, que precisam de dinheiro para atender os pedidos de suas bases eleitorais.

Ainda na semana passada, em sessão plenária na Câmara, os vereadores discutiam os desmandos do prefeito. Um deles dito pelo vereador George Reis que questionava o valor de R$ 33 Mil pagos por uma rota do transporte escolar, sem licitação, sem consulta à Câmara, feito pelo prefeito. George Reis é um dos fortes opositores da administração de Chico Doido.

O certo é que os desentendimento continuam entre o executivo e o legislativo. Na resposta que o secretário da Casa Civil da prefeitura de Iranduba, George Gomes, deu à entrevista do presidente da Câmara, Alessandro Karbajal (Podemos), ele justificou que os desentendimentos tinham chegado ao fim e que Karbajal tinha virado líder do prefeito na Câmara.

Gomes afirmou ainda, que a poeira tinha baixado na Praça dos Poderes e que o prefeito podia contar com dois líderes (não citou o nome do segundo) e que mais de 80% dos vereadores agora marchavam com Chico Doido.

O troco

Na semana seguinte, Karbajal deu o troco: “Sou presidente da Câmara, não líder do prefeito”. De acordo com ele, não aconteceu nenhuma conversa e nem acordo com George Gomes. Tudo que ele tem para tratar é assunto pertinente aos poderes, é diretamente com o chefe do executivo e não com enviados.

Karbajal disse que não é contra o prefeito, ele só quer desenferrujar a máquina administrativa, que parou de funcionar. Também disse que não está acusando o prefeito de estar omitindo investimentos. “Talvez nem tenha dinheiro. A prefeitura está falida por duas administrações desastradas”, finalizou.

fonte: https://correiodaamazonia.com/