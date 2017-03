Cetam oferece cursos técnicos portuários para Humaitá

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), do governo do Estado, estará com inscrições abertas, no período de 27 de março a 06 de abril, para a prova do processo de seleção para 4.040 vagas em Cursos Técnicos e de Especialização Técnica de Nível Médio que serão realizados em Manaus e em mais 30 municípios do interior do estado.

Nessa edição, serão ofertados 19 diferentes cursos técnicos e as inscrições para a prova de seleção serão realizadas exclusivamente via internet. O valor da inscrição é de R$ 30,00 por candidato, e a prova será aplicada no dia 14 de maio. Aos candidatos aprovados, dentro da classificação da quantidade de vagas, as aulas terão inicio no segundo semestre de 2017.

Dentre os dezenove cursos técnicos ofertados, está sendo oferecido o curso inédito de Técnico em Portos, no município de Humaitá, que objetiva formar técnicos de nível médio para desenvolver atividades em operações tipicamente portuárias, como embarque, transbordo, desembarque e armazenamento de cargas, além da supervisão da segurança dos equipamentos utilizados e das cargas. Dentre os cursos de Especialização Técnica, destaca-se nessa edição, a oferta da Especialização Técnica em Saúde do Idoso para Técnicos em Enfermagem, no município de Tefé.

Os Cursos Técnicos possuem carga horária de 800h a 1.600h, com duração de 18 a 24 meses, e são voltados para pessoas que já concluíram o Ensino Médio e a Especialização Técnica é direcionada às pessoas que já concluíram um Curso Técnico na área correlata. O perfil do egresso de cada curso está disponível no edital.

Para a capital, o Cetam ofertará 430 vagas para Cursos Técnicos Presenciais e as outras 3.410 vagas para Cursos Técnicos e as 200 vagas de Especializações Técnicas de Nível Médio são destinadas a municípios do interior do estado.

Os editais completos referentes a este processo seletivo, contendo os cursos ofertados e os municípios contemplados, estão disponíveis no site do Cetam: www.cetam.am.gov.br.

*Com informações da assessoria

Foto: divulgação / CETAM