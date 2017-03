CETAM lança Processo Seletivo com 4.040 vagas para Cursos Técnicos Capital e Interior

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), estará com inscrições abertas, no período de 0 (zero) hora de 27 de março de 2017 até as 16 horas do dia 6 de abril de 2017, para novas vagas no Processo Seletivo dos Cursos Técnicos e de Especialização Técnica de Nível Médio para Manaus e mais 30 municípios do interior do estado.

Nessa oportunidade, serão ofertados 19 diferentes cursos Técnicos e as inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, com a oferta de dois cursos inéditos: Técnico em Portos e Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem em Saúde do Idoso. O valor da inscrição é de R$ 30 e a prova de seleção será aplicada no dia 14 de Maio. As aulas iniciarão no segundo semestre de 2017 e os cursos são gratuitos.

O curso Técnico é voltado para pessoas que já concluíram o Ensino Médio e a Especialização Técnica é direcionada às pessoas que já concluíram um curso Técnico.

Os municípios participantes deste Edital além da Capital são: Alvarães, Anori, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Careiro, Envira, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Iranduba, ,Juruá, Lábrea, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini e Urucará. Nestas localidades serão oferecidas 3.610 vagas, das quais 3.410 vagas para cursos Técnicos e 200 vagas para especializações Técnicas.

Para acessar os editais completos dos Processos Seletivos e o link para a inscrição clique aqui.

20/03/2017 – ERRATA DE EDITAL Nº 002 – CURSO TÉCNICO INTERIOR – RETIFICADO

13/03/2017 – EDITAL Nº 002 – CURSO TÉCNICO INTERIOR – RETIFICADO

10/03/2017 – EDITAL Nº 001 – CURSOS TÉCNICOS – MANAUS

10/03/2017 – EDITAL Nº 002 – CURSOS TÉCNICOS – INTERIOR

10/03/2017 – EDITAL Nº 004 – CURSO TÉCNICO – INDÍGENA

10/03/2017 – CRONOGRAMA