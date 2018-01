Cetam inicia implantação de cursos voltados para a Indústria 4.0

Atento às necessidades do mercado e no intuito de preparar profissionais para as demandas da indústria, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) inicia em 2018 a implantação de cursos voltados para a robótica e controle de processos industriais.

O objetivo é formar profissionais que estejam aptos a manusear e controlar as novas tecnologias da Indústria 4.0, que aliam automação industrial, robótica e controle do sistema de produção de forma remota.

Segundo o diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto de Melo Neto, as propostas de cursos estão sendo estudadas e amadurecidas. “Temos uma previsão que a partir de março possamos oferecer cursos nessa área, fortalecendo nosso Eixo Tecnológico, e nos alinhando com as tendências do mercado de trabalho, de acordo com o previsto no plano de trabalho do governador Amazonino Mendes”, disse.

No último dia 5 de janeiro, o diretor-presidente recebeu no Cetam, o professor e especialista em robótica, Manuel Cardoso, que fez uma demonstração do braço robótico, uma das opções que podem ser utilizadas no ensino sobre controle e automação.

Para o diretor-presidente, as novas tecnologias exigirão novos perfis profissionais. “Neste momento de inovação pelo qual o mundo está passando, o Cetam está engajado em acompanhar a quarta revolução industrial, onde a tecnologia exige profissionais capacitados para guiá-la”, afirmou.

Entre as turmas do curso de Mecatrônica com ênfase na Indústria 4.0, o Cetam prevê a oferta de uma específica para deficientes auditivos. “Os profissionais com algum tipo de deficiência, seja auditiva ou visual, exercem funções limitadas no Polo Industrial de Manaus. O Cetam vai ajudar a mudar esta realidade”, concluiu o professor José Augusto.

Os cursos, vagas e formas de ingresso nos novos cursos do Cetam deverão ser anunciados até o fim de Fevereiro.

Fotos: Ribamar Xavier