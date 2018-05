Cetam Digital oferece quase 15 mil vagas em cursos de informática

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abre inscrição, a partir do dia 12 de maio, para 14.834 vagas em cursos de Informática Básica e Avançada pelo Cetam Digital, nos projetos Oportunidade Digital e Comunidade Digital, na capital e interior.

São 10.754 vagas para os municípios do interior e 4.080 para a capital. Os projetos compreendem os cursos de informática básica e avançada e acontecerão na modalidade presencial.

O diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, destaca que os cursos são voltados para pessoas a partir de 14 anos. “Os projetos do Cetam Digital visam ampliar as oportunidades de acesso ao mundo digital a fim de preparar os cidadãos para os desafios atuais, especialmente porque a maioria das atividades profissionais requer conhecimentos mínimos de informática”, destacou.

Inscrições: Para os cursos em Manaus, as inscrições acontecerão de forma online, das 6h às 17h, do dia 12 de maio, no site www.cetam.am.gov.brou no link inscricao.cetam.am.gov.br. No ato da inscrição, serão solicitados dados do RG, CPF e endereço.

Na capital, há necessidade de efetivação da matrícula, que ocorrerá no dia 19 de maio. O aluno deverá se dirigir à escola para a qual se inscreveu, e apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade. No caso do curso de Informática Avançada, certificado de Informática Básica de, no mínimo, 40h.

No interior, o processo de inscrição acontecerá nos dias 14 a 19 de maio, de modo presencial. Os candidatos devem se dirigir às representações do Cetam no município, com os seguintes documentos (originais e cópias): RG, CPF, comprovante de escolaridade e, no caso do curso de Informática Avançada, certificado de Informática Básica com, no mínimo, 40h.

Menores de 18 anos deverão ser acompanhados de pais e/ou responsáveis. Todas as informações constam no edital disponível no site www.cetam.am.gov.br.

Oportunidade Digital – O curso é realizado aos sábados, com carga horária de 80h (horas/aula). O período do curso compreende 20 (vinte) sábados letivos. No Projeto Oportunidade Digital são ofertadas 8.354 vagas, sendo 4.080 vagas para capital e 4.274 para o interior. As aulas iniciam no dia 26 de maio.

Comunidade Digital – O curso é realizado de segunda à sexta-feira, com a carga horária de 80h (horas/aula). No Projeto Comunidade Digital, são ofertadas 6.480 vagas, apenas para o interior do Estado. As aulas iniciam no dia 21 de maio.

FOTO: DIVULGAÇÃO/CETAM

Mais informações: Assessoria de Comunicação do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam): Emiliana Monteiro (2126-7488 e 99127-8416).