CETAM CANCELA INSCRIÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM MANAUS

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM informa que: Em virtude de problemas técnicos no sistema de inscrição, no que tange ao requisito idade mínima dos candidatos, o processo de inscrições para cursos de qualificação profissional, realizado hoje (9), está cancelado.

A nova data para inscrição online será no dia 16 de fevereiro, próxima sexta-feira, a partir das 7 da manhã, no link inscricao.cetam.am.gov.br . O Cetam informa ainda que, imediatamente, após a detecção do erro, a falha foi corrigida, e que está tomando todas as providências para sanar quaisquer outras dificuldades do sistema.

Reafirmamos que o processo de ingresso nos cursos do Cetam é transparente, idôneo e imparcial, oportunizando igualdade de acesso a todos da sociedade, buscando sempre o aprimoramento no atendimento à população.