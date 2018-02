Cetam abre nesta sexta inscrições para mais de 6 mil vagas em cursos

A efetivação das inscrições acontecerá nos dias 15 e 16 com a entrega dos documentos nos locais onde ocorrerão os cursos. A segunda chamada acontecerá nos dias 19 e 20 de fevereiro e início das aulas no dia 26 de fevereiro.

De acordo com o diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto de Melo Neto, a oferta de vagas faz parte da política de acesso à educação profissional do Governo do Estado.