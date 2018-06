Cerca de 34 mil hectares foram desmatados no AM entre 2016 e 2017, diz MPF

Desenvolvido pelo MPF com apoio do Ibama e do ICMBio, o “Amazônia Protege” foi idealizado para superar as limitações do atual modelo de combate ao desmatamento no Brasil. A metodologia utiliza as imagens de satélite produzidas pelo Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal (Prodes/Inpe) e cruzamento com bancos de dados públicos para identificar os responsáveis por desmatamentos com área igual ou superior a 60 hectares.