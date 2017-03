Casal morre em queda de avião na zona norte de Sorocaba

Acidente foi em uma área de mata no bairro Novo Horizonte. Houve vazamento de combustível provocando risco de incêndio.

Por G1 Sorocaba e Jundiaí

Avião de pequeno porte caí no bairro Novo Horizonte em Sorocaba (Foto: Júlio Leite de Oliveira/Arquivo pessoal

Casal morre em queda de avião em Sorocaba

Um avião caiu na zona norte de Sorocaba (SP) na tarde desta sexta-feira (31). De acordo com a polícia, um casal morreu com a queda. O acidente aconteceu em uma área de mata no Jardim Novo Horizonte.

Ainda conforme a polícia, houve vazamento de combustível, provocando risco de incêndio. A aeronave, um bimotor turbohélice de 1981, prefixo PP-EPB, caiu próximo de casas, mas nenhuma foi atingida. O voo partiu de Manaus e iria pousar no aeroporto de Sorocaba, possivelmente para passar por manutenção, informou a polícia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, polícias Militar e Civil, e Defesa Civil foram ao local para atender a ocorrência. O helicóptero Águia, da PM, também foi acionado.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que equipes do Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes (Seripa) estão a caminho do local do acidente para começar as investigações.

Em nota, a Prefeitura de Sorocaba informou que “segundo informações obtidas com profissionais da aviação que estavam no local, a aeronave estaria vindo de Manaus para fazer manutenção em Sorocaba. Os dois tripulantes (um homem e uma mulher) vieram a óbito. A aeronave de pequeno porte tinha capacidade para dez pessoas.”

Ainda conforme a prefeitura, as equipes da Defesa Civil e Guarda Civil Municipal prestaram apoio ao atendimento da ocorrência.

“O avião caiu distante dois metros de residências e não fez outras vítimas, por ser área aberta. Não teve princípio de incêndio e uma das hipóteses pode ter sido falta de combustível. A área está isolada pela Polícia Militar aguardando a presença da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)”, completou a prefeitura.

Casal morre em queda de avião na zona norte de Sorocaba

De acordo com uma mulher que mora próximo do local da queda, ela ouviu o avião com barulhos que pareciam falhas e em seguida a queda.

“O piloto conseguiu desviar das casas e caiu em uma área de mata. O avião ficou totalmente destruído”, diz a moradora que não quis se identificar.

O frentista Wesley Pires da Silva conta que mora a 500 metros do local do acidente e também afirma que viu o avião desviando das casas até cair na área verde.

“Ouvimos um barulho forte e o avião vindo caindo já. Foi um susto e fomos ver de perto, mas o casal já estava morto.”

Wesley conta que viu piloto desviando de casas antes de cair em Sorocaba (Foto: Mayara Corrêa/G1)

O jovem de 22 anos conta que algumas pessoas usaram extintores de carros para apagar o fogo e que um homem chegou a abrir a porta do avião para ver se tinha mais alguém, mas o piloto já estava morto.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião está com a documentação em dia.

Avião caiu na zona norte de Sorocaba nesta sexta-feira (Foto: Arquivo Pessoal)

Avião caiu na zona norte de Sorocaba nesta sexta-feira (Foto: Fátima Souza/Arquivo Pessoal)

Área onde avião caiu em Sorocaba foi isolada (Foto: Mayara Corrêa/G1)

Avião caiu na zona norte de Sorocaba nesta sexta-feira (31) (Foto: Mayara Corrêa/G1)