CASAL DE IRMÃOS ASSASSINAM PEDÓFILO EM HUMAITÁ

A polícia civil recebeu uma denúncia na manhã desta sexta-feira (26) que uma senhora havia mandado matar um homem e enterrar o corpo.

O delegado MARCUS REZENDE deslocou uma equipe da Delegacia Interativa de Humaitá, com o apoio da Força Tática e duas guarnições da PM, afim de realizar os levantamentos iniciais.

A equipe de policiais chegou até a residência da senhora Cleonice Nascimento Barreto, que

inicialmente negou o fato, sobre o crime acontecido, mas após conversar com o delegado acabou assumindo a participação no crime.

A vítima assassinada, era conhecido por Julio, vulgo “Perna”, ele era namorado da filha, Quitéria e os mesmos dormiam na casa dela.

MARIA CLEONICE disse que há muito tempo Julio (Perna) vinha aliciando e abusando sexualmente de suas outras filhas, Cássia, uma menor com 14 anos e Gabriela, com apenas 9 anos de idade.

A família já não mais suportava os abusos, cometidos por JULIO , porém, temiam denunciá-lo, até que a situação ficasse insuportável.

Então na madrugada de sábado para domingo passado, no dia 20 para o dia 21 de Junho, dona Cleonice acordou e surpreendeu-se com Julio bolinando mais uma vez sua filha de 9 anos. A família então, revoltada, decidiu acabar com a vida de Julio.

Reuniram-se então os filhos, Quitéria Barreto da Rocha, 24 anos, Tiago Barreto da Rocha de 22 anos e Sarô (Jeferson Nascimento) juntos simularam uma pescaria e chamaram Julio, Às 20h do dia 21/06, o casal de irmãos esfaqueaeram Julio e o jogaram no Igarapé que fica dentro da Fazenda Brasília, no Km 20, da BR 319, sentido Manaus.

Todos estão presos e estão sendo ouvidos pelo delegado, e serao encaminhados ao presídio para aguardar julgamento.