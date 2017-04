Casa de show transmitirá final de Big Brother Brasil ao vivo em Manaus

Depois da transmissão, a casa de show receberá atrações musicais (Foto: Divulgação)

Amanda Guimarães

Manaus (AM) – Os fãs da amazonense Vivian Amorim, finalista do Big Brother Brasil, poderão assistir o encerramento do programa nesta quinta-feira (13) com um clima de descontração em Manaus. O All Night Pub, localizado na Avenida Efigênio Salles, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul, transmitirá o reality show a partir das 21h.