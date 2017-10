Cartão de Confirmação para Vestibular e SIS da UEA está disponível para consulta

O Cartão de Confirmação para os candidatos que farão as provas do Vestibular 2017, com acesso 2018, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está disponível para consulta. Para obter o Cartão de Confirmação, o candidato precisa acessar o portal da UEA (www.uea.edu.br), nos links VESTIBULAR ou SIS. O candidato deve clicar na aba ‘Locais de Prova’ para obter as informações.

O candidato deverá conferir os dados contidos no seu Cartão de Convocação. Se o candidato não localizar, no Portal da Universidade do Estado do Amazonas, (www.uea.edu.br) o seu Cartão de Convocação, deverá entrar em contato com a Comissão Geral de Concursos da UEA pelo telefone 3878- 4458, das 8:00-12:00 e das 13:00 as 17:00, de segunda a sexta.

O resultado das provas de habilidades também já está disponível no site da UEA, por meio dos links VESTIBULAR e SIS.

Provas

As provas do Vestibular acontecerão nos dias 22 (Conhecimentos Gerais) e 23 (Conhecimentos Específicos e Redação) de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. As provas de Acompanhamento I, II e III do SIS ocorrerão no dia 24 de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus.

Vagas

Neste ano, 5.732 vagas estão sendo ofertadas pela UEA por meio do Vestibular e SIS, incluindo 274 vagas para indígenas e 368 vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).

Confira os links abaixo

Vestibular: www.vunesp.com.br/UEAM1701/

SIS: www.vunesp.com.br/UEAM1702/

FOTOS: JOELMA SANMELO