CARRETAS E CAMINHÕES PESADOS ESTÃO DESTRUINDO BR 319

Pela determinação, fica proibido o tráfego de carretas, trens, bi-trens e rodo-trens. Quanto ao trânsito de ônibus com passageiros, não houve alterações, pois, o peso não passa de 12 toneladas. Mas as restrições não estão surtindo efeito, e o transito de carretas super carregadas permanecem inalteradas e sem fiscalização até o momento.

Fotos e a reclamação crescentes de que nada foi feito até agora para barrarem os carreteiros que insistem em trafegar com cargas muito além do permitido ao longo da BR 319 mostram que os caminhões truck e as carretas estão destruindo todo o serviço de recuperação realizados no verão, pelas empresas Tescon e CMM.

A restrição, segundo o Dnit, deveria ocorrer por conta das condições estruturais das pontes de madeira, pela falta de equipamentos de pesagens na BR-319 e também para garantir a segurança de passageiros e cargas essenciais às comunidades próximas à rodovia.

Se a fiscalização não acontecer o mais breve possível, a BR 319 voltará a ficar intrafegável o gerará prejuízos ainda maiores aos usuários desta rodovia federal. Com a palavra DNIT e PRF para justificarem a ausência desta fiscalização que até o momento não saíram do papel.