CARNAMAITÁ 2017 ENCERROU SEM VIOLÊNCIA GRAVE REGISTRADA EM HUMAITÁ

O carnaval em Humaitá chegou ao fim com números animadores, e resultados positivos. Diferentemente de anos anteriores, o CARNAMAITÁ sempre apresentou números e registros de violência ao longo dos dias de festas, embora os números tenham sidos sempre baixos, o resultado final deste ano de 2017 foram ainda mais animadores.

Com a presença de milhares de brincantes nas ruas, bebendo e dançando de forma animada é natural que, algumas intrigas e desentendimentos venham a ocorrer, o que é absolutamente normal levando-se em conta fatos ainda mais graves que podem acontecer nesse tipo de festa. Não foram registrados nenhum caso de assassinato, a exemplo do que já ocorreu em anos anteriores, as brigas e desavenças foram mínimas o que garantiram o sucesso de nosso CARNAMAITÁ 2017.

A eficiência da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Policia Rodoviária Federal foram fator preponderante no resultado positivo desta festa. Humaitá recebeu pelo menos 10 mil turistas, dentre os quais, mais de 60% deles tem familiares em nossa cidade, o que não evitou a lotação de nossa rede hoteleira, trazendo um faturamento extra aos bares e restaurantes que também ganharam em suas vendas. Para a economia local, Humaitá recebeu em valores circulantes pelo menos R$ 3 milhões de reais pulverizados em nossa rede comercial nestes dias festivos.

O prefeito do município Herivaneo Seixas (PROS) disse que, mesmo em período de crise nacional, brincar o carnaval em Humaitá, é sempre mais barato, para quem procurou diversão e segurança familiar. O executivo local acrescentou que, no ano que vem (2018) a festa será ainda mais organizada e fatalmente trará ainda mais pessoas em busca de diversão com segurança. Herivaneo destacou o trabalho dos policiais militares, civis, guarda municipais e Policiais da Rodoviária Federal, que atuaram de forma rígida no combate aos possíveis crimes que normalmente poderiam acontecer em dias de festas. Herivaneo disse também, que a movimentação de atendimentos no Hospital Geral de Humaitá, afirmam a tranquilidade que foi o nosso carnaval local, finalizou.