Candidata a rainha do rodeio é eliminada após vídeo de sexo vazar durante conserto na assistência técnica

Uma jovem de 18 anos foi eliminada do concurso que elegeria a Rainha do Rodeio da cidade de Alta Floresta do Oeste, após ter um vídeo com cenas de sexo vazados nas redes sociais.

O caso pegou todos moradores da cidade de surpresa e causou muita polêmica.

Segundo a garota, o vídeo foi gravado por ela mesmo, durante o ato sexual com o ex-marido, porém teria apagado o arquivo do aparelho no mesmo dia.

Na última semana, teria ido até uma assistência técnica para arrumar o aparelho e disse que os funcionários do local, conseguiram recuperar o arquivo. Depois disso, o vídeo se espalhou nas redes sociais.

Após o vazamento do vídeo intimo, a musa foi eliminada do concurso para ser rainha do rodeio. Outra decisão que causou polêmica na cidade

Fonte: planetafolha.com