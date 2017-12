Campanha “Dezembro Vermelho” chega às escolas estaduais

A programação da campanha “Dezembro Vermelho”, que acontece em todo o estado em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, continua durante toda esta semana, com ações de orientação em quatro escolas estaduais de Manaus. Até sexta-feira (15/12), a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), através das coordenadorias especiais de ensino, estará realizando atividades pedagógicas nas escolas de ensino médio, com rodas de conversas, palestras, passeatas, confecção de cartazes, trabalhos de grupo e de pesquisa e blitz educativa e preventiva sobre IST/HIV/AIDS. A ação é realizada em parceria com a Coordenação Estadual de IST/AIDS e Hepatites Virais, que atua vinculada à Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD).

Na manhã desta terça-feira (12), alunos da Escola Estadual Ondina de Paula Ribeiro, no bairro Japiim, zona sul de Manaus, foram os primeiros a receber as atividades educativas, que incluíram distribuição de preservativos e palestra. Para o aluno Verilson Santos, 17 anos, do 1° ano do Ensino Médio, esta ação é muito importante para a conscientização do que é a doença. “Muitas pessoas nem sabem como essa doença é tão grave e é muito importante a gente se prevenir e saber que ela existe”, afirmou.

A Campanha da Secretaria Estadual de Saúde (Susam), organizada pela Coordenação de IST/AIDS e Hepatites Virais, tem como tema central este ano “A ARTE DE VHIVER, #VHIVER”. Durante todo o mês de dezembro serão distribuídos 1,7 milhão de preservativos, 50 mil unidades de gel lubrificantes e 50 mil folders informativos. Para a organização, este momento é muito importante, pois com as blitze nas salas de aula, os profissionais de saúde falam diretamente com esses adolescentes.

“A blitz na escola é uma forma de trazer uma prevenção para esses jovens. Eles representam uma parcela significativa na infecção do vírus HIV, principalmente entre os jovens de 15 a 24 anos. Outra questão é a mortalidade. Hoje Manaus é a 4ª no ranking das capitais com maior taxa de detecção para cada 100 mil habitantes de casos de AIDS. O Amazonas registrou um número de mais de 4 mil casos de HIV detectados durante 10 anos. Então, é muito importante essa ação para conscientizar esses adolescentes, que em boa parte já iniciaram a vida sexual“, alerta Joana Rocha, assistente social da Fundação de Medicina Tropical e responsável pelo setor de Coordenação de Prevenção da AIDS.

Programação – Nesta quarta-feira (13), é a vez da Escola Estadual Manoel Severiano Nunes, no Alvorada, receber a ação da campanha. Na quinta-feira (14/12), as equipes estarão na Escola Estadual Presidente Castelo Branco, no São Jorge. Na sexta-feira (15/12), a visita será na Escola Estadual Vasco Vasques, no Jorge Teixeira. Todos os dias as atividades acontecem das 8h às 11H. As atividades nas escolas continuam na próxima semana.

Testes rápidos – Nesta sexta-feira (15/12), a Coordenação Estadual de IST/AIDS e Hepatites Virais vai estar na Igreja Sagrado Coração de Jesus, no Parque das Garças, com oferta de testes rápidos de HIV e Sífilis, das 16h às 20h.

FOTOS: Roberto Carlos / Secom