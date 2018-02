Caminhonete, motocicletas, barcos e lanchas são entregues pata Humaita, pelo governador Amazonino Mendes

O governador Amazonino Mendes entregou, nesta terça-feira (06/02), ao prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas, uma caminhonete MITSUBICH L200 4 X 4, 07 Motocicleta Honda Broz, 02 Lanchas cobertas de 150hp, 01 voadeira motor 40hp que serão utilizadas no combate à Malária e doenças endêmicas no município de Humaitá.

Amazonino Mendes anunciou ainda repasses de recursos; e investimentos em obras, alem de confirmar tambem que, os servidores da saúde, da capital e do interior, também serão beneficiados com o pagamento de ticket alimentação, conforme havia prometido anteriormente.

O anúncio que aconteceu em solenidade, no Centro de Convenções Vasco Vasques, deixou o prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas, bastante satisfeito.

“Receber está estrutura vai reforçar nosso combate à Malária e doenças endêmicas no município, o governador Amazonino tem sido mais que um parceiro de minha administração, tenho certeza que Humaitá fica mais forte e muito melhor com o apoio do governo do estado. Como gestor de Humaitá eu só quero agradecer a Deus, é ao povo de minha cidade que confiou em mim. Tudo isso, não aconteceu por acaso, é este ano mais é mais investimentos chegarão a nossa cidade”.