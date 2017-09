No final da manhã deste domingo (03), um caminhoneiro não identificado foi brutalmente assassinado com requintes de crueldade, após discutir com uma mulher que faz a cobrança na balsa, o marido da mulher tomou as dores e se armou com uma faca do tipo peixeira e partiu pra cima da vítima que foi pego à traição e foi golpeado em várias partes do corpo e morreu no local, em seguida o suspeito pegou a esposa e saiu do local como se nada tivesse acontecido.

Testemunhas contaram a PM do 6°BPM que o caminhoneiro teria reclamado do valor cobrado pela travessia do Rio Madeira e eles passaram a discutir, assim que a balsa saiu sentido Porto Velho, a mulher contou para o marido, que por sua vez pegou uma faca e esperou a balsa atracar do outro lado e acabou cometendo o crime.

Os policiais ainda fizeram buscas pelas imediações, porem o casal não foi encontrado. O corpo foi periciado e o rabecão removeu o corpo para a capital de Rondônia, a vitima apresentava documentos do estado de Paraná, mas não teve o nome revelado.

Fonte: Diario7