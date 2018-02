CAMINHÃO BOIADEIRO TOMBA NA TRANSAMAZONICA, E 02 BOIS MORREM NO LOCAL

*CAMINHÃO BOIADEIRO TOMBA NA TRANSAMAZONICA, E 02 BOIS MORREM*

Um caminhão BOIADEIRO de cor vermelho de propriedade do empresário “Japão” morador do município de Apuí, perdeu o controle quando se dirigia na rodovia Transamazonica, nas imediações do km 70, segundo informações enviadas a nossa redacão, o local foi passando a fazenda do Magrão. O caminhoneiro identificado como “Fernando Pereira” que por sorte só teve pequenos arranhões, pelo menos 02 BOIS morreram no local do acidente devido o tombamento do caminhão, que ficou de rodas pra cima.

O fato aconteceu por volta das 19h00 desta quinta-feira (08). O condutor foi levado ao hospital de Apuí onde chegou caminhando, para exames médicos, Foi realizado procedimentos de observação médica, Onde ficou constatado que nada de grave ocorreu com o condutor.

Ainda não temos fotos do resgate do caminhão que deve está acontecendo agora pela manhã.

Estamos em alerta sobre o fato é qualquer ‘nova’ informação atualizaremos no site Acrítica de Humaitá.