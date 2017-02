Camara homologa contratacao de empresa com CNPJ errado em Humaita

Esta rolando nas redes sociais em Humaita uma cópia de um despacho de homologação assinada pelo vereador Presidente Humberto Neves Garcia, no documento que foi publicado revela a contratação de uma empresa para fornecimento de carimbos, xerox, e impressão, encadernar entorno etc, com o nome de S. M. Pereira Botelho. Nada de anormal aconteceria se o CNPJ divulgar da prestadora dos serviços, fosse compatível com o trabalho contratado, acontece que o CNPJ divulgado na homologação é na verdade de outra empresa que fornece gênero alimentício diversoS. O mal entendido causou frissom na rede social que já espalhou uma provável denúncia de que algo esteja errado no parlamento municipal.

O documento que circula nas redes sociais de fato contém o erro, que pode ser justificado embora, fatos como esse não possa acontecer. É notório que quem fez o documento utilizou o famoso Crtl “C” Crtl “V” para concluir o documento, mas não se atentou para os detalhes.

O documento divulgado pelo poder legislativo precisa ser esclarecido pela presidência, e no mínimo justificar o fato ocorrido. VEJA ABAIXO COPIA DOS DOCUMENTOS QUE ROLAM NAS REDES SOCIAIS