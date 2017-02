CÂMARA DE VERADORES REABRE ANO LEGISLATIVO EM HUMAITÁ

O legislativo municipal em HUMAITÁ reabriu sua casa de leis para a legislação do primeiro biênio com a presidência do vereador Humberto Neves Garcia (PROS). O ato solene contou com a presença de autoridades do município neste ato representado nominalmente pelo prefeito municipal Herivaneo Seixas (PROS).

A solenidade contou com a presença dos 15 vereadores eleitos que a partir de hoje serão os “fiscais” escolhidos pelo povo. Será deles a responsabilidade de criar condições de trabalho ao executivo municipal, é dos vereadores a a funcao de criação de leis , projetos e requerimentos em prol dos munícipes, legislar e criar a fiscalizar as leis municipais.

Os vereadores fizeram uso da palavra para saudarem o prefeito Herivaneo, e dizer que estão dispostos a colaborarem não somente com o prefeito mas acima de tudo em prol da cidade.

O prefeito Herivaneo Seixas saudou a todos os presentes, agradecendo as palavras de apoio proferidas pelos vereadores, pedindo a ajuda de todos para colaborarem com seu governo, ao longo dos quatro anos vindouros. Herivaneo delineou um pouco do trabalho realizado até o momento, relatando a recuperação da Orla da cidade, falando do deslocamento da UBSF – Unidade Básica de Saúde Fluvial que enviou as comunidades de Uruapiara e Distrito de Auxiliadora por 20 dias, falou ainda da reforma rápida de algumas escolas, e anunciou que a interligacao entre os conjuntos redide ciais Rio Madeira e Uruapiara serao iniciados até março, com o aval do governador José Melo (PROS) concluiu dizendo que pretende ser intenso ao longo de sua gestão procurando de todas as formas fazer o melhor para todos. Herivaneo encerrou suas palavras agradecendo a Deus e a cada eleitor que lhe confiaram o voto de confiança, prometendo cumprir todos os anseios do povo sempre observando o melhor para o interesse coletivo.