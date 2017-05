Calha do Rio Madeira comandarão setor primário do governo David Almeida

A posse do ex-prefeito de Humaitá na SEPROR e a posse do ex-prefeito de Manicoré na presidência do IDAM confirmaram a cofiança do governador interino nos dói secretários otiu dos da calha do Rio Madeira.

DEDEI LOBO assumiu a pasta da SEPROR dizendo que irá dar sequência nos projetos em funcionamento reforçando a continuidade do setor produtivo do estado, DEDEI disse que, o crescimento na produção de alimentos respeitando as diretrizes do meio ambiente serão metas da sua gestão, para DEDEI o reforço e a assistência técnica aos produtores do interior, darão ao estado um aumento na producao alimentícia providencial tendo em vista que, temos amplas condições de baratear custos valorizando nossos produtores do estado, finalizou.

LÚCIO FLÁVIO assumiu dizendo que, implantará maior assistência ao desenvolvimento agropecuário, dando sequência a prevenção do rebanho bovino e suíno agregando o apoio da SEPROR no aumento produtivo de alimento de qualidade ao estado, Lúcio Flávio encerrou dizendo que irá fazer tudo o que for possível para corresponder a confiança nele depositada.

Com a nomeação dos dois, a região da calha do Madeira ganhou força e conhecimento específico da região sul do estado, onde estão concentrados as maiores áreas produtivas do Amazonas.