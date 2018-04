Busca por segurança nos EUA não terá eficácia, diz David Almeida

A busca do governador Amazonino Mendes por alternativas para segurança pública do Amazonas nos Estados Unidos da América (EUA), junto ao ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolph Giulianni, para reduzir índice de criminalidade e violência no Amazonas é no mínimo incoerente. A avaliação é do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputadoDavid Almeida (PSB).

David avaliou que a iniciativa, junto a Giuliani, não vai trazer resultados reais, uma vez que a realidade e as legislações do Amazonas são completamente diferentes do país norte-americano. “Quanto dinheiro público desperdiçado para tirar foto com Giuliani e vender uma falsa imagem de que agora, a segurança das nossas famílias vai melhorar. Por que outros Estados onde o problema com a violência é maior, como Rio de Janeiro e Ceará, não foram à Nova Iorque conversar com Giuliani? Porque é outra realidade, não vai ter resultado”, frisou.

O presidente da Aleam questionou ainda, a forma como essa busca do governador se deu. Amazonino disse, em vídeo e texto publicados em redes sociais, que a viagem se tratou de uma visita técnica, no campo da segurança pública. No entanto, não levou na comitiva seu secretário de Segurança Pública. “Essa história de ir até o Giuliani para fazer consultoria sobre o ‘Tolerância Zero’, programa adotado quando ele foi prefeito de Nova Iorque, sem estar

acompanhado de nenhum servidor técnico que atue na Segurança Pública, é no mínimo estranha”, frisou David.

Governador em exercício

David Almeida falou também sobre a visita do governador em exercício, desembargador Flávio Pascarelli, na última quarta-feira (18) à Aleam. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, Pascarelli fez alguns pedidos como governador e mostrou-se disposto a alinhar diálogo com o parlamento. Um dos temas que Pascarelli tratou foi o reajuste dos secretários do governo do Estado.

“Eu, todas as vezes que usei a tribuna, falei que sou a favor do aumento dos salários dos secretários, só me colocava contra pela forma que foi conduzida. Inclusive, fiz um alerta para proteger os secretários que, por ventura recebessem esse recurso, eles estariam cometendo um crime de responsabilidade, enriquecimento ilícito. O governador Amazonino Mendes recuou e revogou esse ato ilegal, assinado antes por ele mesmo”, explicou David.

O presidente do Poder Legislativo adiantou que está aberto para novos diálogos a respeito do assunto, para que seja discutida a pauta, em Plenário, e assim ter uma nova votação