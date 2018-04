Braz Cubas oferece descontos de até 70% para novos alunos

Descontos especiais também são oferecidos pela instituição a funcionários públicos, portadores de diploma, pessoas com nota do Enem, transferência externa e empresas conveniadas

A Universidade Braz Cubas, em parceria com o site Quero Bolsas, está oferecendo até 70% de desconto nas mensalidades para quem tiver interesse de ingressar na faculdade ainda este ano, e cursar uma das 25 graduações à distância oferecidas pela instituição de ensino que tem 78 anos de tradição no país.

Entre os cursos oferecidos pela Braz Cubas no polo de Manaus estão: Segurança Pública; Biologia; Geografia; História; Matemática; Química; Letras: habilitação em Português e Inglês; Engenharia de Produção; Administração; Ciências Contábeis; Gestão Ambiental; Gestão Financeira; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Pública; Logística; Marketing; Processos Gerenciais; Serviço Social e Análise e Desenvolvimentos de Sistemas.

Para ter acesso aos descontos, que variam de 15% a 70%, o candidato deve acessar o site querobolsa.com.br, preencher os campos obrigatórios de localidade, curso e instituição. Em seguida, o Quero Bolsa mostra o desconto disponível para a graduação e a economia gerada até o final do curso. Após essa etapa, o candidato realiza a sua pré-matrícula ainda no site. Para garantir a vaga e a bolsa até o final do curso, basta apresentar o comprovante de pagamento na sede da Braz Cuba Manaus, localizada na avenida Djalma Batista, bairro São Geraldo e participar do processo seletivo.

O Vestibular na Braz Cubas é realizado diariamente no Polo Manaus, e sem nenhum custo ao candidato. Além da parceria com o Quero Bolsa, a Braz Cubas oferece desconto de até 30% para pessoas que ingressarem na instituição com o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), transferência externa ou utilizando o seu diploma do curso superior (caso já possua uma primeira graduação). Outra novidade para este ano, são as condições especiais com descontos de 15% para funcionários públicos e empresas conveniadas.

O tempo de duração dos cursos EAD oferecidos pela instituição variam de um a cinco anos.

As inscrições para o vestibular poderão ser feitas no site brazcubas.br/ead. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 3070-7945 / 99113-4555.

Foto da agência Pixabay