Brasil garantido na Rússia, deu olé Paraguaio com 3 a 0

Protagonista na vitória da Seleção por 3 a 0 sobre o Paraguai, nesta terça-feira, Neymar rasgou elogios ao técnico Tite depois da partida na Arena Corinthians. O camisa 10 disse que são justos os elogios que o treinador vem recebendo de torcedores e jornalistas:

– Ele merece todo apoio da torcida, jogadores, presidência, estafe. É um cara genial. Ele nos dá muita confiança para jogar. Ele merece não só o grito daqui, mas de todo Brasil – disse.

O atacante do Barcelona marcou um gol, teve um tento anulado e ainda perdeu um pênalti. Ele também sofreu com as muitas faltas da defesa paraguaia.

Embora tenha dito que sentia dores, Neymar ironizou as pancadas que levou:

– – Foram muitas, mas não ligo mais, podem bater a vontade. Falam que é o único jeito de parar né? Estou todo dolorido aqui, todo me doendo. Agora vou para casa para a namorada cuidar (risos) – brincou.

Neymar se tornou nesta terça-feira o artilheiro da era Tite, com seis gols, superando Gabriel Jesus. Ele chegou a 52 tentos com a amarelinha, três a menos do que Romário, quarto maior goleador da Seleção. Contudo, ele disse não se importar com essas marcas.

– Essa não é minha preocupação, não quero ser melhor do que ninguém. Só quero melhorar a cada dia e ajudar meus companheiros – afirmou.