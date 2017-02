Brasil e Humaita comemoram aniversario do prof. AMARILDO

Em um dia histórico para nosso esporte local foi realizado na cidade vizinha de Porto Velho, capital de Rondônia, uma partida de futebol interestadual que poderia ser apenas mais uma de centenas e centenas já realizadas ao longo dos anos. Mas esta teve um significado especial, e comemorou o aniversário de um dos nossos craques da bola, que nos deram o prazer de ve-lo vestindo as camisas de nossos clubes local. O encontro entre o time do Brasil Futebol Clube de Porto Velho, com a seleção Master de Humaita, comemorou com alegria o aniversário do nosso ex-craque AMARILDO, que escreveu seu nome em nosso meio social ao participar e ser campeão por alguns de nossos clubes humaitaenses.

Professor Amarildo, que hoje leciona em Porto Velho, iniciou sua participação no futebol humaitaense quando veio servir no serviço militar obrigatório nas fileiras de nosso 54°BIS por onde jogou pelo Clube dos Subtenentes e Sargentos de Humaita (CSSH).

Após fazer sucesso em nossos gramados do estádio Madeirao, Amarildo deixou o exército, mas deu sequência em sua vida de craque de futebol em Humaita, sendo contratado pelo Estrela do Norte, time da saudosa DONA BÁRBARA que tinha uma torcida inflamada que motivava seus jogadores em nosso estádio local.

Amarildo foi campeão humaitaense jogando pelo RIO NEGROS CLUBE, e também pelo CORINTHIANS DE HUMAITA. Sempre alegre e brincalhão, Amarildo fez amizades eternas com muita gente em nossa cidade, e agora passados décadas de sua história, foi comemorado em Porto Velho uma partida de futebol entre amigos e parceiros da bola em homenagem especial ao aniversário do agora Professor Amarildo.

Nosso registro especial a este talento do esporte que nos proporcionou momentos de alegria jogando bola em nossos gramados. Fica aqui nossos parabéns especial a este amigo e boleiro do mundo do futebol, que ora comemora mais um ano de vida, da melhor maneira possível, sempre ao lado dos amigos do esporte que sempre amou por paixão!

SAIBA MAIS SOBRE AMARILDO AUGUSTO

Meu nome é Amarildo Augusto de Oliveira, nasci no dia 27 de fevereiro de 1967, Filho de João Ailton de Oliveira e Sebastiana Augusto de Oliveira;

Natural de Porto Velho/RO.

No ano de 1986, aos 19 anos, tive a felicidade de ir prestar o serviço militar na maravilhosa cidade de Humaitá!

Sou de uma família que tem um histórico voltado ao futebol, todos os sete irmãos, modéstia parte jogadores de muita qualidade, e assim em Humaitá fiz parte da peneira dos militares que estavam chegando e fui fazer parte do time do CSSH, a onde tive a honra de jogar ao lado de vários grandes jogadores militares da época, como o Sgt Adalme (meu parceiro de zaga), o grande Temo na cabeça de área, o cracaço, Cb Tavares na meia esquerda, Sgt Cruz na lateral direita, dentre outros grandes jogadores, assim disputamos o campeonato humaitaense de 1986, o qual não fomos campeões, mas fizemos um grande campeonato, sendo o inicio do meu casamento com o futebol humaitaense, o qual mesmo depois de ter dado baixa do quartel, fui contratado por alguns times humaitaense, com o estrela do norte da saudosa dona Bábara, porém foi no ano de 1988, que fui campeão pelo Rio Negro do meu amigo gordinho e em 1989 pelo Corinthians do meu amigo Magno!! Porém ao longo desse 31 anos de casamento com o Humaitá, pois além do futebol, fiz grande amigos e também constitui a minha vida conjugal com uma humaitaense, a minha amada esposa Marilene Ramos, filha do seu Coutinho, com a qual já estamos casados há quase 27 anos, e desse laço matrimonial tivemos 05 filhos maravilhosos!!Posso dizer que tenho a felicidade de ter jogado contra ou a favor de maravilhosos jogadores humaitaenses, dentre os quais o meu amigo e irmão Jairo Leite, que também foi irmão de farda, Barbinha ( o mago do futebol), João Leite, Mazico, o saudaso Pedrinho da Eucatur, Zerba, Gôdobi, Samanta, Jabota, Berto, Amaury, Deca, Cesar, Pregueta, Culheta, Zé João, Ademarzinho, Antônio Rizada,Máximo Ramos, Butão, Afonsin, Bico, Touro e o sempre garoto, no que se refere ao fôlego de um jovem, o meu amigo Santim, Curupira, Sidney Temo, Manoel Temo, Dedei o ex prefeito, Albery, Nã Batista, Zé do Rosário, Ennio, Magi, Gato, Tamisio, Chicão, dentre tantos outros grandes nomes, que depois tive a honra de vê los jogando, como manelzinho e babá, também tive a honra de ter como treinador, o chocolate, o Negão do Incra, dentre outros!!!E só tenho a agradecer a hospitalidade que povo tão amável o qual tenho a honra de dizer onde quer que eu esteja, que sou Portovelhense de nascimento e humaitaense de coração!!!

Obrigado povo amado, dentre os quais guardo com muito amor e carinho, a dona Maria do seu Rafa e o seu Rafa de dona Maria!!!! E ao está completando 50 anos de vida, quero compartilhar com vcs e dizer o Humaitá e o povo humaitaense são de verdade o meu grande presente de vida!! Muito obrigado!!!

E como patê da comemoração dos meus 50 anos de vida!! Estarei recebendo aqui em Porto Velho, a Seleção de Máster, categoria 45 anos, do meu amigo Negão do Incra e do meu mano Jairo Leite, para fazermos o que tanto amamos, ou seja, jogar bola e a noite na minha residência, teremos aquele forrozão!!!!

Obrigado!!!!!