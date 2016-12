BR-364: CAMINHÃO CARREGADO COM MADEIRA BATE EM POSTE PRÓXIMO AO BALNEÁRIO BATE ESTACAS

No final da tarde desta quarta-feira (14), um grave acidente foi registrado na BR 364, no km 719, próximo a ponte sobre o Igarapé Bate Estaca. De acordo com o próprio motorista, ele teria perdido o controle do caminhão no início da decida, vindo a colidir com um poste no canteiro. Felizmente o motorista e outras duas pessoas que estavam com ele não se feriram.

A carga de madeira ficou espalhada na BR e a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realizar o controle do trânsito e o registro da ocorrência. O caminhão foi removido com a ajuda de um guincho.

FONTE: NEWS RONDONIA