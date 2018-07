BR-319 SERÁ FECHADA NESTA SEXTA-FEIRA DIA (06) NO IGAPÓ-AÇÚ

O anúncio ocorreu nas redes sociais e grupos de whatsapp da BR-319 Andre Marsílio, lançou nota expondo os motivos pelos quais A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BR 319 fechará o tráfego de veículos leves e pesados. Em sua nota, exposta aqui abaixo, André denuncia o descaso do governo do estado e governo federal com as áreas de preservação ao longo do trecho do meio, onde estão sendo invadidas e exploradas sem a presença da fiscalização ambiental.

NOTA DA ASSOCIAÇÃO

Nesta sexta-feira (6) a Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, junto com os moradores da BR e da comunidade do Igapó Açu, fechará a BR-319 a partir das 6h da manhã.

Porque vamos fechar a BR?

Além de defender a pavimentação da rodovia somos a favor da preservação da fauna e da flora.

As Unidades de Conservação estão abandonadas pelo Estado e pela União. As áreas de preservação ambiental estão sendo invadidas e não podemos aceitar a ausência do Estado.

A RDS Igapó-Açu tem quase 10 anos e sempre foi a guardiã da rodovia e agora está abandonada.

O estudo de componente indígena não anda porque a Funai está adiando a reunião que daria início aos trabalhos. Isso é inadmissível.

O DNIT já licitou e contratou a empresa para inciar os trabalhos do componente indígena e a Funai não ajuda.

Por todo exposto, exerceremos o nosso direito constitucional que nos garante a liberdade de manifestação.

André Marsilio

Presidente da associação dos amigos e defensores da BR-319