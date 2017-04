BR-319 os problemas começam ainda em Manaus

Ainda no inicio da BR-319 praticamente dentro da cidade de Manaus abriu-se uma imensa cratera que já está tomando grande parte da pista, depois da Polícia Federal, antes de chegar no Porto do Ceasa, local de embarque na balsa para atravessar até o Porto do Careiro da Várzea e de lá continuar a viagem pela BR-319 rumo à Porto Velho (RO). Providências precisam ser tomadas urgentes ou logo, logo a cratera tomará uma mão inteira da rodovia.

Há 40 anos a BR-319 tem sido o retrato do descaso, um jogo de empurra, empurra, são usados vários meios jurídico para inviabilizar o asfaltamento da única possibilidade de ligação do Amazonas com o resto do país por terra. O Amazonas tem ligação por terra com a Venezuela e não tem com o Brasil. O IBAMA, os órgãos ambientais liberaram a rodovia BR-174 que passa por dentro de uma reserva indígena e não liberam a BR-319. Não é plausível o argumento da preservação do meio ambiente, simplesmente porque para asfaltar a BR-319 não precisa corta uma única árvore, simplesmente porque a BR-319 já existe há mais de 40 anos, o que tinha de ser feito de derrubada de árvores já foi feito, falta somente a liberação do chamado trecho do meio entre os quilômetros 250 e 655 da rodovia para ser asfaltado.

Em 2015 aconteceu algo inédito um órgão federal multou o outro o DNIT foi multado em R$ 7,510 milhões pelo IBAMA, fica a pergunta será que o dinheiro da multa saiu do caixa do Ministério dos Transporte e entrou no caixa no Ministério do Meio Ambiente??? Ou governo pagou a multa para ele mesmo? Só de Estudos de Impacto Ambiental (EIA/Rima) já foram gastos mais de 100 milhões na BR-319

O povo do Amazonas precisa ter o seu direito de ir e vir garantido na Constituição Federal. BR-319 JÁ