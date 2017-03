BR-319 em Porto Velho é palco de mais uma tragédia, ônibus escolar mata ciclista esmagando a cabeça

Uma tragédia foi registrada durante a manhã desta segunda-feira (27) na BR-319, após a ponte sobre o Rio Madeira, no km 5

Uma tragédia foi registrada durante a manhã desta segunda-feira (27) na BR-319, após a ponte sobre o Rio Madeira, no km 5. O ciclista identificado como Homero Torres seguia em sua bicicleta momento que foi atropelado pelo ônibus escolar e teve a cabeça esmagada.

De acordo com as informações, o motorista do ônibus escolar seguia na rodovia com dezenas de crianças, momento em que o ciclista tentou desviar de um veículo que estava parado no acostamento e acabou sendo atingido pelo ônibus. O motorista afirmou que foi inevitável a colisão. “Eu parei mais a frente para as crianças não visualizarem a cena trágica, eu tentei desviar, mas infelizmente foi inevitável”, afirmou o motorista.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada juntamente com a Perícia Técnica e realizou os trabalhos de praxe.