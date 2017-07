Bomba: Evaristo Costa bate o martelo e decide sair da Globo

Divulgação/TV Globo

Por essa quase ninguém esperava. Evaristo Costa, que apresenta o Jornal Hoje desde 2004 como âncora fixo, decidiu sair da Globo.

De acordo com fontes do jornalista Flávio Ricco, a saída de Evaristo do canal carioca trata-se “de uma decisão em caráter pessoal e irrevogável”, ou seja, irreversível.

Costa saiu de folga do ”Jornal Hoje” nesta quarta-feira e será substituído por César Tralli. De acordo com amigos próximos do jornalista, o seu destino após desligar-se da Globo já é certo: algum lugar fora do Brasil, ainda não revelado, onde ele irá morar com a mulher e as duas filhas.

Por lá, Evaristo deverá passar um bom tempo. 2018 está planejado para ser um “ano sabático” em sua carreira, ou seja, longe da TV.

E o seu substituto no JH? O mais cotado, internamente, é Rodrigo Bocardi. Vale dizer que Evaristo ainda tem contrato até o fim de setembro, ou seja, ela ainda irá aparecer em mais algumas edições do Jornal Hoje e do Fantástico.

Consultada, a Globo não confirma o caso. Mas especula-se que na próxima semana, em reunião que haverá entre Evaristo e a direção da Globo, tudo será feito para tentar fazer o âncora desistir de sair do canal.

Fonte: Diário7