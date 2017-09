BOLÍVIA EXPULSA DE SEU TERRITÓRIO RONDONIENSE ACUSADO DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA

Ainda em solo boliviano, as autoridades ficaram embasbacadas com a ficha criminal de Uonerciei. Existem registros de roubo agravado, roubo à mão armada, assaltos em diversas cidades e vários crimes de natureza leva.

Foi na Ponte Internacional entre Epitaciolândia (Acre) e Cobija (Pando/Bolívia) que o rondonienseUonerciei Teixeira Ribeiro, 33 anos,foi deixado pela Polícia Nacional da Bolívia aos Policiais Federais do Brasil (PF) que em seguida entregaram aos Policiais Militares do Acre (PMAC) na última quarta-feira (30).

A prisão do rondoniense aconteceu após investigação realizada no bairro Tajivos, localizado em Cobija, após denúncia anônima de motos roubadas na fronteira entre os dois países. Teixeira estava dentro de uma casa no momento do flagrante. Ao perceber a chegada da tropa policial, tentou fugir mais foi alcançado pelos militares.

Ao consultar o nome de Uonerciei na Polícia Brasileira foi verificado que o mesmo era foragido da Justiça de Rondônia e que seria membro de facção criminosa. Também foi possível identificar que o homem teria participação em outros crimes nas cidades de fronteira. Durante um assalto, gravado por câmeras de segurança, foi perceptível as tatuagens nos braços do acusado o que revelou outros envolvimentos em assaltos.

Ainda em solo boliviano, as autoridades ficaram embasbacadas com a ficha criminal de Uonerciei. Existem registros de roubo agravado, roubo à mão armada, assaltos em diversas cidades e vários crimes de natureza leva.

Uonerciei foi entregue as autoridades brasileiras para responder os crimes que praticou no território acreano. A PMAC não informou se ele será levado à justiça de Rondônia. A expulsão de brasileiros do solo boliviano, na região do Acre e Pando, é a quarta registrada só neste mês. Isso acontece após assinatura de acordos bilaterais.