“Bloco das Piranhas” arrasta multidão em Humaitá

O carnaval de rua no município de Humaitá, vem crescendo a cada ano. Este de 2017 já entrou para a história como um dos mais animados e menos violentos dos últimos anos, os números afirmam este resultado. Mesmo em época de ‘crise nacional’, a mais tradicional festa brasileira ganhou as ruas de nossa cidade, trazendo alegria e diversão aos brincantes deste ano.

Apesar de termos uma drástica redução em termos de blocos carnavalescos, o maior destaque como em anos anteriores é mesmo aquele em que o ‘povo’ usa a criatividade em suas fantasias e participam do “BLOCO DAS PIRANHAS” que no início da noite desta segunda-feira (27) arrastou pelo menos 15 mil pessoas de uma só vez, na rua principal de nossa cidade, com destaque especial ao prefeito do município Herivaneo Seixas (PROS) que brincou, e foi carregado pelos participantes deste carnaval popular.

O BLOCO DAS PIRANHAS, é tradição em nosso carnaval local, neles os brincantes mudam de identidade, ou seja, homens se tornam mulheres e mulheres se tornam homens, deixando a brincadeira ainda mais divertida trazendo figuras engraçadas e fantasias para lá de curiosas. Para brincar no bloco não precisa pagar abdás, basta apenas você se fantasiar de mulher em caso de homem e de homem em caso de mulher, no mais é ir para a avenida soltar a franga!

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas disse a nossa reportagem que o carnaval deste ano foi o mais econômico dos últimos tempos, e teve uma despesa fixa de apenas R$ 50 mil reais, mas nem mesmo por isso sua alegria foi menor em relação aos outros anos e a festa tradicional do povo brasileiro não deixou de acontecer em sua cidade. Herivaneo destacou ainda, a criatividade dos brincantes de ruas, o ganho econômico que o carnaval trouxe ao comercio local, aumentando o faturamento da rede de hotéis e restaurantes que tiveram que acomodar pelo menos 07 mil turistas que saíram de suas cidades em busca de diversão e segurança que Humaitá tem conseguido manter nesta tradicional festa. Herivaneo parabenizou todos os funcionários do município que estão envolvidos na festa deste ano, dando um destaque especial a secretaria de cultura, saúde e infraestrutura. O prefeito finalizou, agradecendo não somente aos brincantes, mas principalmente a segurança pública das policias Civil e Militar, além da Guarda Municipal e da Policia Rodoviária Federal.