A base instalada para combater o narcotráfico na tríplice fronteira já foi remanejada

Base Anzol é reativada em Tabatinga (AM), diz PF Base Anzol, em Tabatinga.

TABATINGA, AM – A Polícia Federal do Amazonas divulgou nota à imprensa informando que a Base Anzol foi reativada no município de Tabatinga (a 1.105 quilômetros de Manaus). A base que estava fechada, bloqueia a passagem fluvial para drogas vindas da Colômbia e Peru, países que fazem fronteira com o Amazonas.

Nesta terça-feira (05/02), o deputado estadual Cabo Maciel denunciou na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), que a população de Tabatinga, Benjamin Constant (a 1.116 quilômetros de Manaus) e Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros) estava com medo e pedindo a fiscalização urgente na fronteira.

VEJA A NOTA:

A Superintendência da Polícia Federal no Amazonas

informa que objetivando melhorar a capacidade operacional, otimizando-

se recursos humanos e materiais empenhados, a BASE ANZOL foi

remanejada e atracada no Porto do Voyager em Tabatinga/AM, local em

que haverá reforço nas vistorias e controle de embarcações que passam

pelo porto de Tabatinga-AM, possibilitando-se, ainda, acompanhamento e

interdição do fluxo noturno de materiais ilícitos na região, seja de produtos

contrabandeados, ou mesmo de drogas e armas que ingressam no

território nacional. Não havendo impedimento de novo remanejamento

em razão de necessidades estratégicas para o combate aos ilícitos daquela

Região.

Além do apoio das forças de segurança estaduais, estão sendo

realizadas tratativas junto ao Comando Militar da Amazônia, para atuação

conjunta com Exército Brasileiro na Base Anzol, em atenção ao Programa

de Proteção Integrada de Fronteiras, instituído pelo Decreto 8.903 de 16

de novembro de 2016, da Presidência da República, que prevê a atuação

integrada e coordenada dos órgãos de segurança pública em conjuntos

com as Forças Armadas, no intuito de aprimorar a gestão de recursos

humanos e da estrutura destinada à prevenção, ao controle, à fiscalização

e à repressão a delitos transfronteiriços.

Comunicação Social

Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas