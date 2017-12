Barco vindo da Festa do Guaraná com 38 passageiros naufraga no Rio Amazonas

A embarcação Nossa Senhora do Rosário naufragou na tarde deste domingo rio Amazonas na travessia da Ilha do Risco, por volta das 16h40nim, nas proximidades da Ilha do Risco, em Urucurituba (município distante 339 quilômetros de Manaus via fluvial). Segundo informações dos Bombeiros, 38 pessoas estavam no barco. Não houve vítimas fatais. O barco pertence a Prelazia de Itacoatiara.

O barco conduzia turistas que retornavam do município de Maués onde estava acontecendo a 38ª Festa do Guaraná.

Durante a viagem, o barco teve um problema e o comandante encostou a embarcação na beira do rio. A corda usada para amarrar o barco não aguentou e rompeu com a correnteza. Em seguida, a embarcação foi a pique.

Uma lancha da Inspeção Naval da Agência Fluvial de Itacoatiara (AgItac) e outras embarcações prestaram socorro aos passageiros, que foram conduzidos para o município de Itacoatiara.

Na primeira ação de resgate foram conduzidos 15 passageiros pela lancha da Capitania dos Portos de Itacoatiara, 10 foram resgatados pela lancha Águia 10, enquanto outros passageiros foram socorridos na balsa São Sebastião e 12 pessoas permaneceram aguardando a vinda da Marinha no local do acidente.

Em nota à imprensa, o Comando do 9° Distrito Naval da Marinha do Brasil informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. A Marinha não informou qual era o destino final do barco.