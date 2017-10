Barcelos e mais 10 municípios participarão da 1ª Conferência Regional de Vigilância em Saúde em Manaus

Manaus – A 1ª Conferência Regional de Vigilância em Saúde de Manaus e Entorno trará o tema ‘Vigilância em Saúde: Direito, Conquistas e Defesa de um SUS Público de Qualidade’, nos dias 21 e 22 deste mês, para debate com representantes de 12 municípios amazonenses. O evento tem o objetivo de criar as diretrizes da Política Nacional de Vigilância em Saúde e o fortalecimento dos programas e ações de vigilância em saúde no âmbito do Estado.

Na ocasião, serão eleitas 12 propostas para a etapa estadual da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde (1ª CNVS) e eleitos 36 delegados para defesa das propostas na etapa estadual.

Além da capital, participam também os municípios de Autazes, Barcelos, Careiro da Várzea, Careiro, Iranduba, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira e Santa Izabel do Rio Negro. O evento também corresponde à Etapa Regional do Polo de Saúde Manaus/Entorno da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde e coordenadora geral da conferência, Cecília Motta, explicou que o eixo principal da conferência será o fortalecimento dos programas e ações de vigilância em saúde, que vai ao encontro com o que se pretende discutir em palestras e painéis, dentro da programação.

“Nós levantamos assuntos que estão na pauta diária de nossas discussões dentro do objetivo maior que é o de promover ações de saúde mais eficazes e que atendam, com qualidade cada vez maior, todo o público que procura a rede de saúde”, declarou Cecília.

Na avaliação do secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, esse primeiro debate traz discussões acerca da atuação dos órgãos de saúde, incluindo as esferas estadual e federal, para a análise de problemas recorrentes à prestação de serviços de saúde e a busca de soluções para minimizá-los com ações que promovam o atendimento médico público de qualidade.

“Somos apoiadores e entendemos que os temas que sustentam os dois dias de evento têm grande importância para os operadores da saúde pública. É o momento ideal para que as discussões possam levar a orientações sobre que medidas tomarmos para a melhoria do atendimento na ponta”, reforçou Magaldi.

Programação

Dia 21/9

7h30 às 8h30 – Credenciamento

8h30 às 9h – Mesa de Abertura

9h às 9h40 – Conferência Magna: “Vigilância em Saúde: Direito, Conquistas e Defesa de um SUS Público de Qualidade” – Conferencista: Júlio César Schweickardt – Fundação Osvaldo Cruz – Instituto Leônidas e Maria Deane

9h40 às 10h – Orientação para os trabalhos e apresentação do regimento interno – Orientadora: Cecília Leite Motta de Oliveira – Conselho Municipal de Saúde

10h às 11h30 – Painel Temático I

Eixo I: O Lugar da Vigilância em Saúde no SUS – Expositor: Antônio Eduardo Martinez Palhares – Semsa Manaus / Universidade do Estado do Amazonas

Eixo II: Responsabilidades do Estado e dos governos com a vigilância em saúde – Expositor: Bernardino Cláudio Albuquerque – Fundação de Vigilância em Saúde

11h30 às 12h – Apresentação de vídeos da Vigilância Sanitária

12h às 13h30 – Almoço

13h30 às 15h – Painel Temático II

Eixo III: Saberes, Práticas, processos de trabalhos e tecnologias na vigilância em saúde – Expositores: Adriana Lopes Elias – Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica / Semsa Manaus, Silvio Orlon de Castro Chaves – Departamento de Vigilância Sanitária / Semsa Manaus e Edvar Fernandes Filho – Laboratório Central / Fundação de Vigilância em Saúde

Eixo IV: Vigilância em saúde participativa e democrática para enfrentamento das iniquidades sociais em saúde – Expositor: Nicolas Esteban Castro Heufemann – Semsa Manaus / Universidade do Estado do Amazonas

15h às 17h – Discussões nos subgrupos

17h – Encerramento do dia

Dia 22/9

8h às 10h – Discussões nos subgrupos

10h às 12h – Plenária – Apresentação das Propostas

12h às 13h30 – Almoço

13h30 às 15h30 Plenária – Apresentação das Propostas

15h30 às 16h30 Escolha dos Delegados

16h às 17h – Encerramento – Momento cultural

