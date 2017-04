BANCOS DE RONDÔNIA ESTARÃO DE FECHADOS NESTA SEXTA-FEIRA POR CONTA DA GREVE GERAL

É o que ficou decidido pelos bancários em assembléia geral realizada na terça-feira, 25/04, na sede do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia (SEEB-RO), em Porto Velho.

As agências dos bancos públicos e privados de Rondônia estarão fechadas durante todo o dia nesta sexta-feira, dia 28 de abril, por conta da Greve Geral e só reabrirão para atendimento ao público napróxima terça-feira, 2 de maio. É o que ficou decidido pelos bancários em assembléia geral realizada na terça-feira, 25/04, na sede do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia (SEEB-RO), em Porto Velho.

Os bancários e bancárias decidiram cruzar os braços neste dia 28 em protesto contra a Lei das Terceirizações e as propostas de reformas trabalhista e da Previdência, além de diversos outros projetos em tramitação no Congresso Nacional que propõem a redução de direitos da classe trabalhadora.

O mesmo aconteceu com diversas categorias de trabalhadores do campo e da cidade, numa clara demonstração de que a classe trabalhadora está unida na luta contra a retirada de seus direitos.

A Greve Geral vai reunir todos estes trabalhadores num grande ato que tomará os locais de trabalho e as ruas de Porto Velho e do interior, com paralisações, manifestações e passeatas. Na capital a concentração da Greve Geral será na Praça das Caixas D’Água, no Centro, a partir das 8 horas.

Fonte: newsrondonia.com.br