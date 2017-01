BALSA DE TRAVESSIA DO RIO MADEIRA OPERA COM RESTRIÇÃO

Esta cada dia pior a seca do Rio Madeira e isso trazem prejuízos na região sul do Amazonas, a balsa que faz a travessia do Rio Madeira ligando Humaitá a BR 230 do outro lado do rio, esta funcionando de forma precária devido o aparecimento de uma praia bem no canal de deslocamento da balsa e com isso a dificuldade em concluir o serviço é cada vez mais complicado.

Centenas de veículos aguardam sua vez para cruzar o rio, caminhões de cargas estão cruzando somente três ou quatro por travessia, o que esta ocasionando o aumento de uma fila enorme nos dois lados do rio. Nossa equipe de reportagem esteve na manhã desta segunda-feira no local colhendo imagens para mostrar ao mundo como esta a situação neste momento. Foi colocado uma draga para retirada de areia do canal da travessia mas a mesma fundiu o motor. A recuperação da maquina ja esta acontecendo e deve ficar pronta ainda hoje. Com o retorno do trabalho da draga a travessia continuará mesmo que de forma lenta até que as águas voltem a subir.

Veja com exclusividade as fotos colhidas do local para você ter uma noção de como esta difícil a manutenção dos serviços, com imagens de Jean Leite para o acrítica de Humaitá