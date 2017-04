Baleia Azul pode tirar WhatsApp do ar por 10 dias. Será?

A partir de 3 de maio, o WhatsApp será desconectado no Brasil por causa de investigações do Baleia Azul. Esta é a informação que circula pelo mensageiro nesta semana. O texto é atribuído ao próprio WhatsApp e diz que a interrupção vale por dez dias. Em tom de “corrente”, a mensagem termina com o pedido de que seja repassada para os contatos.

A informação é falsa e o serviço não será suspenso em 3 de maio, conforme garante a assessoria do WhatsApp em comunicado enviado à imprensa. A fabricante do aplicativo aproveitou para esclarecer que não faz parte da política interna usar os contatos dos usuários para envio de mensagens.

O Tech Ao Minuto aproveita para lembrar do risco de correntes com procedência não confirmada. Em muitos casos, as mensagens contêm links que encaminham o usuário para sites de roubos de dados. Geralmente, estes textos fraudulentos se aproveitam de situações ou assuntos recentes, como o “jogo” da Baleia Azul – que é tema de diversas investigações policiais por sugerir 50 desafios que culminam com suicídio.

Fonte: Tech ao Minuto