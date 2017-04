Balão do Projeto Loon cai no interior do Amazonas, diz Google Projeto permite acesso à Internet em áreas rurais e remotas.

Não há registro de feridos; equipe foi enviada ao local.

Atualizado em 28/02/2017 17h24

Do G1 AM

Balões sobrevoam estratosfera durante 100 dias (Foto: Catarina Costa/G1)

Balões foram lançados no Piauí (Foto: Catarina Costa/G1)

Um dos balões do Projeto Loon – que flutuam ao redor da Terra e possibilitam levar internet até locais remotos – caiu em uma comunidade no interior do Amazonas, no município de

Autazes, a 113 quilômetros de Manaus, nessa segunda-feira (27). Não há registro de feridos.

Por meio de nota, a assessoria do Google informou que pessoal especializado foi enviado ao local para remover o balão. “Uma equipe treinada está a caminho para recuperar o balão para que nossos coordenadores possam aprender mais sobre seu voo. Agradecemos a hospitalidade da comunidade local, e [pedimos] desculpas pela surpresa”, diz trecho de nota enviada ao G1.

O Google disse ainda que já entrou em contato com as autoridades que controlam o tráfego aéreo. “Nosso objetivo com o Projeto Loon é transmitir acesso à Internet para áreas rurais, remotas e sub-atendidas do mundo. Após um voo de pesquisa e teste de rotina, coordenamos com o controle de tráfego aéreo local para gerenciar a descida segura e lenta do balão para uma parte remota de Manaus, próximo à Comunidade Pauru”, cita nota.

Projeto Loon

O projeto do Google é uma tecnologia experimental de acesso à internet por meio de balões que voam carregados pelo vento em uma altitude duas vezes maior àquela em que operam os aviões comerciais. Os balões podem enviar sinais de acesso à internet para o solo a uma velocidade similar ou até maior à das redes 3G atuais.

Estações no solo se conectam à infraestrutura local de internet e enviam sinais aos balões. Os balões se comunicam entre si, formando uma rede de comunicação no céu. As pessoas se conectam à rede de balões por meio de uma antena especial de internet instalada em suas casa, que é capaz de enviar e receber sinais dos balões que sobrevoam a área.

Os balões do projeto Loon têm um diâmetro de 15 metros. Eles são feitos de um plástico muito fino com três milímetros de espessura e são de material biodegradável. Acompanham um painel solar que fornece energia para os sistemas eletrônicos, uma caixa no qual inclui rádios, antenas, um computador de voo e um sistema de controle de altitude.

Em 2014, duas cidades do Piauí foram escolhidas as primeiras cidades do Brasil para lançamentos dos balões do projeto Loon.

