Bairro Novo Centenário ganha ‘Nova Rua’, no Beco do Alvaro Maia

Para atender aos pedidos dos moradores do Beco do Álvaro Maia, no bairro Novo Centenário, o prefeito do povo Herivaneo Seixas, autorizou a abertura de uma nova via, de 130 metros de comprimento, fazendo a ligação da rua que passa por trás da escola estadual Álvaro Maia, por sua lateral até emendar com a rua que passa na frente da escola. A melhoria foi realizada com recursos próprios do município, através da Secretaria de Infraestrutura, com autorização, da câmara municipal e do governo do Amazonas, que é proprietária da área, garantindo a comodidade aos moradores e abrindo finalmente após mais de 15 anos, a nova rua no local.

De acordo com o prefeito, aproximadamente 50 casas foram beneficiadas com a nova rua. “Os moradores estavam com dificuldades, há anos, pois o local era de difícil acesso, principalmente no período de chuvas mas que agora, todos terão o direito, de andar na rua nova a partir de agora!”, concluiu o prefeito.

“A rua era um sonho, quase impossível para nós, entrava prefeito e saia prefeito e nunca conseguíamos realizar este sonho, que hoje se tornou realidade, graças ao prefeito Herivaneo, que nos prometeu e esta cumprindo conosco!”, disse do Tereza Pereira da Silva.

“Acompanhamos de perto a situação dos moradores e fizemos a nossa parte visando atender as reivindicações para a abertura da nova rua. O trabalho continua, procurando sempre fazer o melhor para a população”, destacou o prefeito.