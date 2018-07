O Partido Social Democrático – PSD reunirá a sua executiva estadual

nesta quinta-feira, 5, para discutir a participação da legenda na

sucessão estadual deste ano.

Após a reunião, as deliberações serão comunicadas à imprensa em

entrevista coletiva marcada para as 15 horas, na sede do partido, na

rua Rio Purus, 55, Nossa Senhora das Graças.

A entrevista coletiva terá a participação do presidente estadual do PSD, senador Omar Aziz.