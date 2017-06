Avião militar desaparece com mais de cem pessoas a bordo em Mianmar

Um avião militar birmanês com mais de cem pessoas a bordo desapareceu nesta quarta-feira (7) quando voava entre a cidade de Myeik, no sul do país, e Yangon, indicaram o Exército e uma fonte do aeroporto.

Segundo a agência de notícias France Presse, autoridades informaram que destroços da aeronave foram encontrados no mar.

“A comunicação com a aeronave foi perdida às 13h35 [4h05 de Brasília] quando estava 20 milhas a leste da cidade de Dawei”, declarou em um comunicado o escritório do comandante em chefe do Exército.

De acordo com a agência EFE, o avião de fabricação chinesa, um Y-8 200F tinha 809 horas de voo e saiu de Yangon, principal cidade do país e sumiu dos radares uma hora e meia depois da decolagem.

Segundo Kyaw Htey, um oficial de aviação do aeroporto de Myeik, as condições climáticas eram boas no momento da decolagem.

Autoridades do país deram início a uma operação de busca e resgate envolvendo embarcações e aeronaves.

Informações do G1

Foto: Ilustração