Avião é interceptado com quase 500 quilos de drogas em Carauari

Um avião com 458 quilos de entorpecentes foi interceptado agora pela manhã, 23 de abril, por policiais militares e civis, no aeroporto do município de Carauari.

Durante a operação, resultado de uma denúncia anônima, quatro pessoas foram presas, três brasileiros e um colombiano. Ainda não foram divulgados os nomes dos envolvidos e nem os tipos de drogas, mas as fotos sugerem cocaína.

Em breve mais informações.

Fonte: Hilário Viana – Facebook Carauari