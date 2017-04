Avião com Cabral tem problema técnico e volta para o Rio

Ex-governador do Rio viajava para depor em Curitiba

© Fernando Frazão / Agência Brasil

Já no ar para Curitiba, onde participará de um julgamento nesta quinta, o avião do ex-governador do Rio Sergio Cabral precisou regressar após um problema técnico. De acordo com o G1, a Polícia Federal não informou o que teria causado a pane.

Sergio Moro irá interrogar Cabral por conta de uma das ações da Lava Jato, da qual ele se tornou réu no fim de 2016.

Preso desde novembro, o processo envolve pagamentos de vantagens indevidas pela assinatura de um contrato entre a Petrobras e o Consórcio Terraplanagem Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), formado pelas empresas Andrade Gutierrez, Odebrecht e Queiroz Galvão.

Hoje, o Tribunal Regional Federal determinou que Adriana Ancelmo, esposa do ex-governador do Rio, volte para a prisão, após revogar sua prisão domiciliar.

Fonte: G1