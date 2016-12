Avião caiu perto de Tabatinga, três morreram e um sobreviveu gravemente ferido

Três pessoas morreram e uma ficou ferida no acidente com um avião bimotor da empresa Parintins Táxi Aéreo, ocorrido nesta sexta-feira, dia 23. As informações são da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Corpo de Bombeiros.

A aeronave havia decolado de Tefé com quatro passageiros a bordo, às 10h32. Estariam no voo o piloto, copiloto e dos seguranças, uma vez que o que estava sendo transportado eram valores.

O piloto fez o último contato com o controle de tráfego aéreo pouco antes do horário previsto para pouso, que era 11h30 local, e depois desapareceu.

De acordo com a FAB, a aeronave de matrícula PT-ICU, modelo BE-58, foi encontrada por volta de 15h30, a 13,5 km da cabeceira da pista do município de Tabatinga.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas morreram. A vítima sobrevivente foi encaminhada a um hospital de Tabatinga. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.

Uma equipe de investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII), sediado em Manaus, será enviada ao local do acidente para iniciar os trabalhos de investigação.

ATUALIZADA

O único sobrevivente do acidente aéreo ocorrido na sexta-feira (23), em uma região de mata fechada a 13km de Tabatinga foi transferido para um hospital da capital amazonense.

Roberval Moraes Jardim que foi resgatado com vida foi transferido para Manaus em uma Unidade de Trauma Intensivo (UTI) Aérea.

Outras três pessoas morreram no acidente. Atilo Bezerra Alencar e Wellington Mendes Faustino, que eram pilotos e trabalhavam para a empresa de táxi aéreo, e o passageiro Luiz Jorge Souza de Oliveira .