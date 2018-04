Avião cai proximo a Nova Olinda do Norte, duas pessoas sobreviveram

Um hidroavião caiu em uma área de floresta perto da comunidade Cristo Rei, no município de Nova Olinda do Norte, a 135 km de Manaus, na manhã desta segunda-feira (30).

A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Duas pessoas que estavam na aeronave sobreviveram.

De acordo com a polícia, o passageiro, de 48 anos, quebrou a perna direita e o piloto, de 42, teve escoriações leves . As vítimas foram enviadas para o Hospital Doutor Galo, em Nova Olinda do Norte.

O piloto do hidroavião teria tentado pousar no rio, mas precisou arremeter após perceber que no local havia o risco de colisão com embarcações. Com a queda, a aeronave ficou destruída. O hidroavião seguia para uma missão evangélica nas comunidades de Camarão e Guajará, em Nova Olinda do Norte.